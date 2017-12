Rudelsingen in Resse

Resse. Wenn donnerstags Singkreis und Konfirmanden zusammentreffen, begegnen sich Generationen und im besten Fall singen sie miteinander. Beim ersten Mal gingen alle ganz verändert in den Rest des Abends. Zu einem Abend mit Begegnung der Generationen wird jetzt in einer neuen Form des Adventskonzerts zum Mitmachen eingeladen: Jung und Alt, Groß und Klein kommen in der Kirche zusammen und singen gemeinsam. Die Texte können auf der Leinwand gelesen werden. Musikalische Begleitung gibt es mit Orgel oder Klavier. In anderen Orten nennt sich dieses Format „Rudelsingen“. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr in die Kapernaumkirche Resse zum Weihnachtslieder-Rudelsingen. Im Anschluss findet der Lebendige Adventskalender vor der Kirche statt.