Rüttgardt stellt Evangelienbuch vor

Fragen über Fragen tun sich auf. Was hat Jesus gelehrt, wie soll man seine Heilungen verstehen, warum wurden die Pharisäer zu seinen Widersachern, was haben die Jünger Ostern erfahren, warum wurde Jesus für die Christen zum Messias und Gottessohn und wie entstand aus der Verkündigung des Juden Jesus die neue Religion des Christentums? Die unbekannten Verfasser der vier Evangelien, die wir mit der kirchlichen Tradition Markus, Matthäus, Lukas und Johannes nennen, geben darauf unterschiedliche Antworten, die in dem Buch entfaltet werden.In einer Welt mit immer mehr Menschen anderer Religionen oder Weltanschauungen sind wir nicht nur nach unserem Glauben gefragt, sondern auch nach dem, was wir von Jesus und den Anfängen des christlichen Glaubens wissen. Dazu möchte das Buch wie ein guter Reiseführer Orientierungshilfen geben und erhellende Durchblicke ermöglichen. In allgemeinverständlicher Sprache vermittelt es mit der Lutherbibel 2017 grundlegende Erkenntnisse der heutigen Bibelwissenschaft, erklärt historische Hintergründe, zitiert die Evangelien als urchristliche Glaubensdokumente und führt so zu den Anfängen des Glaubens. Die meist farbigen Abbildungen dienen dem historischen Verständnis und dem persönlichen Nachsinnen. Ein Leser urteilt: „Das Buch ist eine Fundgrube und ein wunderbarer Vermittler gerade für Glaubensneugierige.“Um das Buch bekannt zu machen, lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mellendorf am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr zu einer Buchpräsentation ins Gemeindehaus neben der St. Georgskirche ein. Der Eintritt ist frei. Der Autor wird das Buch vorstellen und gerne auf Fragen eingehen. Anschließend können signierte Exemplare zum Preis von 19,50 Euro erworben werden. Auch in den örtlichen Buchhandlungen, von Hirschheydt in Mellendorf und Bücher am Markt in Bissendorf, ist das Buch vorrätig.