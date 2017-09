Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Mellendorf. In der Zeit vom 2. bis zum 3. September wurde ein an der Andreas-Haselbacher Straße in Mellendorf abgestellter PKW Volvo V60 auf der rechten Seite beschädigt. An dem PKW wurde der Lack über eine Länge von 50 Zentimetern zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.