Sachbeschädigungen

Sachbeschädigungen

Mellendorf. Nach einem Hinweis eines Zeugen wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 2.05 und 2.30 Uhr ein beschädigtes Damenfahrrad am Wachholderweg 15 bis 17 aufgefunden. Im Nahbereich wurden außerdem Beschädigungen an vier geparkten PKW festgestellt. An den Fahrzeugen sind jeweils die Heckscheibenwischer beschädigt worden. Der Eigentümer des Fahrrades ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu wenden.