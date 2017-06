Sachbeschädigung

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter beschädigten am 17. Juni in der Zeit von 15.15 bis 16 Uhr einen Pkw Ford, während dieser auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Burgweg in Mellendorf geparkt war. Durch einen Kratzer auf der Motorhaube sowie das Abbrechen eines Scheibenwischers entstand eine bislang noch unbekannte Schadenshöhe.