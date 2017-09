Sachbeschädigung

Mellendorf. In der Zeit zwischen Freitag, 15. September, 18.30 Uhr und Sonnabend, 16. September, 11 Uhr kam es am Schlehenweg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte Täter beschädigten das Dach eines abgestellten Kabrios durch insgesamt vier lange Schnitte. Die Schadenshöhe wird mit circa 1.000 Euro angegeben.