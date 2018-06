Sachbeschädigung

Mellendorf. Ein 33-jähriger Opel-Zafira-Fahrer stellte seinen Pkw am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Clubs an der Wedemarkstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich unerkannt entfernt. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro.