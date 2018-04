Saisoneröffnung

Region. Zur Saisoneröffnung mit Schnitzelbüfett, einem DJ und einigen Freigetränken lädt der Angelverein ASV seine Mitglieder und dessen Partner am Sonnabend, 21. April, um 19 Uhr ins Landgasthaus Mayer in Poggenhagen ein. Anmeldung bis Mittwoch, 18. April, bei Uwe Knigge unter Telefon (0 50 32) 6 41 02 und Holger Machulla (0 50 32) 6 79 29 oder im Angelladen in Bordenau, Burgsteller Weg.