Saisoneröffnung im Therapiegarten Grüne Stunde

Saisoneröffnung im Therapiegarten Grüne Stunde

Mellendorf. Am Sonnabend, 1. April, ist von 14.30 bis 16.30 Uhr Saisoneröffnung im

Therapiegarten Grüne Stunde am Grabenweg 6 in Mellendorf. Besuchern des Gartens wird an diesem Tag unter anderem das Veranstaltungsprogramm vorgestellt. Von April bis Oktober ist der Garten jeden ersten und dritten Sonnabendg im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wird Kaffee und Kuchen angeboten. Die Besucher können einen einen Spaziergang im Garten genießen und sich von seiner Vielfalt überraschen lassen. Gerne werden Tipps zu Hochbeeten und naturnaher Gartengestaltung gegeben. Weitere Informationen unter www.verein.gruene-stunde.com.