Saisonstart beim ADFC

Interessante Touren für jedermann

Wedemark. Nach vielen kulturellen Ereignissen und Wanderungen in der Wintersaison, sind die ADFC-Mitglieder startklar für die Fahrradsaison 2018. Die Fahrräder sind geputzt und die Touren geplant. Die Tourenleiter Wolfgang Leichter, Horst Moldenhauer, Bernd Rätz, Bernd Rosenberg, Detlef Söffker und Manfred Wettig sind voller Elan und haben die Wintermonate genutzt und interessante Touren für jedermann ausgearbeitet. Von April bis Oktober bietet der ADFC jeden Mittwoch eine Feierabendtour von circa 20 Kilometer an. Treffpunkt ist der Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf um 18 Uhr. Jeden zweiten Sonntag im Monat wird eine Ganztagestour von circa 50 bis 60 Kilometer unternommen, einschließlich Einkehr zum Mittagessen.Natürlich gibt es zu jeder Regel auch Ausnahmen: Die erste Mittwochstour am Mittwoch, 4. April, beginnt bereits um 17.30 Uhr und die erste Sonntagstour findet am 15. April statt. Die Sonntagstour steht unter dem Motto: Hannover und seine historischen Bauten, Tourenleiter ist Detlef Söffker. Alle Touren finden in gemäßigter Geschwindigkeit statt, die jeder schafft. Gäste sind immer herzlich willkommen. Wer die Wedemark und Umgebung auf interessanten und naturnahen Wegen kennenlernen möchte, ist bei den geselligen Mitgliedern des ADFC gut aufgehoben.