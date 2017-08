Schmiedetag

Helstorf. Wie beschwerlich früher die Arbeit in der Landwirtschaft war, demonstriert der Heimat- und Museumsverein beim nächsten Schmiedetag am Sonntag, 20. August, mit der Vorführung seines Göpels. Noch in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts waren Göpel in der Gegend in Betrieb, der Göpel des Heimat- und Museumsvereins stammt aus der Wedemark. Im Rundgang, angetrieben von einer Pferdestärke, werden über ein Winkelgetriebe verschiedene Geräte wie Dreschmaschine, Schrotmühle oder Häcksler angetrieben. Für die Vorführung wurde – auch wie in früheren Zeiten – mit der Sense Roggen gemäht. Die Besucher können aber viele weitere landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus dem letzten Jahrhundert besichtigen. Die Göpelvorführung ist für die Mittagszeit geplant, auch die historische Schmiede ist an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr geöffnet: Die Besucher können hier erleben wie Eisen bearbeitet wird. In der benachbarten Museumsscheune wird die Arbeit an alten Spinnrädern und Webstühlen gezeigt. Wie an allen Schmiedetagen gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Bratwürste.