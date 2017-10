Schnupper-Englischkurs sucht noch Fortgeschrittene

Wedemark. Der Schnupperkurs „Englisch A2 Refresher“ (V.-Nr. T720648), den die vhs Hannover Land zusätzlich dienstags, ab 14. November, in der Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, anbietet, richtet sich an alle, die ihre Englischkenntnisse auffrischen oder Sicherheit in der gesprochenen Sprache gewinnen möchten. Auch Interessierte, die erst einmal ausprobieren wollen, ob ein VHS-Sprachkurs überhaupt das Richtige für sie ist, sind hier gut aufgehoben. Aktuell sind noch ein paar Plätze frei. Der Kurs findet an fünf Unterrichtstagen jeweils von 17.30 bis 19 Uhr statt und kostet 40 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 75 beziehugnsweise (0 51 39) 97 03 91 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.