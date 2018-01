Tanzfreunde laden Interessierte ein

Mellendorf. Die Tanzfreunde Wedemark möchten herzlich zu einem kostenlosenSchnuppertraining einladen. Es handelt sich um eine fröhliche Gemeinschaft, die in einer Anfänger- und einer Fortgeschrittenengruppe unter professioneller Anleitung das Tanzbein zuStandard- und Lateinrhythmen schwingt. Wer (Grund)Kenntnisse in Samba, Tango und Co. hat, ist herzlich eingeladen, die Gruppe kennen zu lernen. Am 4. Februar um 19.45 Uhr (Anfänger) beziehungsweise um 20.45 Uhr (Fortgeschrittene) sind Interessierte herzlich in den Gemeindesaal der St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf eingeladen. Wer unsicher ist, welche Gruppe geeignet ist, sollte einfach beide Gruppen ausprobieren. Die Gruppe ist auch auf der Homepage der Freiwilligenagentur zu finden.Wer gerne schnuppern möchte, der 4. Februar passt aber nicht oder wenn Fragenzum Schnuppertraining sind, kann sich bei Karin Kossel einfach unter Telefon (0 51 30) 3 70 85 informieren oder eine E-Mail schreiben an karin@kossel.de. Die Tanzfreunde Wedemark freuen sich auf Fragen und Anmeldungen.