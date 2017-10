Schriftführer gesucht

Versammlung von GLIGS am 13. November

Mellendorf. Die amtierende Schriftführerin Christina Windwehr des Fördervereins GLIGS wird sich bei der diesjährigen Mitgliederversammlung nach vierjähriger Amtszeit nicht wieder zur Wahl stellen und deshalb wird dieser Posten frei. Als Mitglied des Vorstands des Vereins ist der Schriftführer stimmberechtigt bei allen Entscheidungen des Vorstands (siehe §7 Abs. 6 der Satzung). Der Vorstand entscheidet hauptsächlich über die Vergabe von Fördermitteln, die von allen Fachbereichen der IGS Wedemark für besondere Ausstattung und Maßnahmen zur besseren Beschulung der Schüler beantragt werden. In der speziellen Funktion als Schriftführer hat der Schriftführer folgende Aufgaben: Erledigung beziehungsweise Weiterleitung des anfallenden Schriftverkehrs des Vereins (hauptsächlich per Mail),zum Beispiel Einladung zur jährlichen Hauptversammlung, Infos an die Schulelternschaft (über den Schulelternrat), Kündigungsbestätigungen, Erstellung beziehungsweise Überarbeitung aller Vereinsdokumente, sowie deren digitale Ablage im gemeinsamen Dropbox-Ordner; Erstellung von Sitzungsprotokollen (circa drei- bis viermal im Jahr); Pflege der Vereins-Websites unter der Domain gligs-wedemark.de und Verwaltung der zugehörigen Mailaccounts.Wer Lust hat, den Vorstand des Fördervereins ehrenamtlich bei seiner gemeinnützigen Arbeit zu unterstützen, kann sich am 13. November zur Wahl stellen. Weitere Infos zum neu zu besetzenden Ehrenamt erhalten Interessierte bei christina.Windwehr@gligs-wedemark.de oder vorstand@gligs-wedemark.de.