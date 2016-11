Schützenverein Mellendorf lädt ein

Mellendorf. Unter dem Motto „In letzter Zeit kein 'Schwein gehabt'“ findet in diesem Jahr am Dienstag, 15. November, im Schützenhaus Mellendorf an der Schaumburger Straße 16a ab 18 Uhr das traditionelle Schweinepreisschießen um Fleisch- und Wurstwaren statt. Teilnehmen kann jeder ab zwölf Jahren. Geschossen wird mit dem Luftgewehr im Anschlag sitzend aufgelegt. Das Startgeld beträgt sechs Euro für 20 Schuss. Es wird wieder eine leckere Schlachte- oder Käseplatte mit frischem Brot angeboten, die während und nach dem Schießen für 7,50 Euro erworben werden kann. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 14.November an Gisela Zirnsack unter Telefon (0 51 30) 43 42. Gegen circa 21 Uhr findet die Siegerehrung statt – jeder Teilnehmer erhält einen Preis. Die Laserschützen schießen ebenfalls an diesem Tag die Preise aus. Ebenfalls wie in den vergangenen Jahren wird an diesem Tage der Peter-Aue-Pokal ausgeschossen. Hier dürfen nur die Mitglieder des SV Mellendorf drauf schießen.Am Sonnabend, 19. November, ab 10 Uhr ist der Arbeitsvormittag des SV Mellendorf,an dem der Schießstand auf den kommenden Winter vorbereitet wird. Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung bei den Veranstaltungen.