Schwerer Diebstahl aus Spielautomaten

Gailhof. Unbekannte Täter betraten auf nicht festgestellte Art und Weise in der Zeit zwischen Sonntag, 18. März, 20.30 Uhr, und Montag, 19. März, 4.30 Uhr, die Räumlichkeiten einer Gaststätte am Hessenweg. Dort brachen sie gewaltsam drei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.