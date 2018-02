Schwerter, Bauchtanz und Smartphones

Viel Programm im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Ab Montag ist wieder volles Programm im Mehrgenerationenhaus. Am Montag ab 16.30 Uhr sind sowohl Smartphone-Neulinge als auch Fortgeschrittene beim Smartphone- Kurs willkommen. Ein zweiter Kurs für Anfänger findet mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Ebenfalls um 16.30 Uhr sind Interessierte zum „Tanzen im Sitzen“ eingeladen. Anmeldungen werden unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Ab 19 Uhr trifft sich die Strickgruppe. Probleme mit einem Formular? Beim Ausfüllen helfen gern die Formularlotsen, am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr. Eine Schublade voller unsortierter Unterlagen? Am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr helfen die Lotsen beim Sortieren und Ordnen. Ebenfalls am Dienstag von 14 bis 16 Uhr haben der Senioren- und Behindertenbeirat ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen. Ab 16.30 Uhr können Alleinerziehende mit ihren Fragen zur Sprechstunde kommen und danach, ab 18 Uhr, auch gleich zum Treffen von „anderthalb“ bleiben.Am Mittwoch findet der Computerstammtisch zwischen 16 und 18 Uhr statt. Ab 17.30 Uhr beginnt der orientalische Bauchtanz für Fortgeschrittene. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon (01 71) 3 44 23 29. Ab 18 Uhr wird zu einem gemeinsamen Abendbrot mit Fachinput eingeladen. Thema ist an diesem Tag: „Wohnunglosigkeit und Armut in der Wedemark und der Region“. Abends näht Miteinander.Wedemark wieder im MGH. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen und von 17 bis 19 Uhr sind die Formularlotsen für Interessierte da. Mittags gibt es wieder etwas Leckeres für alle, die nicht gerne allein essen. Zum Mittagstisch ab 12.30 Uhr können die Teilnehmer sich bis zum 19. Februar anmelden unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Für LARPer und solche, die es werden wollen findet Sonnabend und Sonntag ein Schwertbau-Workshop statt. Gerne können Interessierte sich anmelden unter workshop@leofortis-larp.de.Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.