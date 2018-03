SCW-Mitgliederversammlung

Bissendorf. Der SC Wedemark lädt zu seiner Mitgliederversammlung am Freitag, 6. April, um 19 Uhr in das Sportheim des SCW, Am Mühlenberg 22 in Bissendorf ein. Der Vorstand bittet alle Mitglieder um eine rege Teilnahme. Neben Berichten des Vorstandes und der sportlichen Leitung stehen vor allem Neuwahlen des Vorstandes und des Ehrenrates, sowie Anträge zu Beitragsanpassungen und Arbeitsdiensten auf der Tagesordnung. Anträge können auch kurzfristig schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Weitere Infos im Sportheim und unter www.scwedemark.de.