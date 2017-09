Gästeführung mit Jungfer Anni am 22. September

Bissendorf. Seide – Seife – Sünde lautet der Titel von Jungfer Annis Tour am Freitag, 22. September, um 15.30 Uhr. Passend zum Thema trägt sie ein neues Festtagskleid mit Hütchen, Handschuhen und allem, was eine Frau von Welt so braucht. Erzählt werden nicht nur Anekdoten aus Bissendorf, sondern auch andere interessante Begebenheiten aus der Wedemark. Warum regte sich der Kommissar des Reiches vom preußischen Ministerium zum Beispiel über Nackedeis in Gailhof auf? Wo gab es in Bissendorf ein Wurstfenster und warum war dessen Besitzer über die von Hitler verordneten Eintopfsonntage gar nicht froh? Was hatte erhöhter Alkoholkonsum mit dem Besuch der Bissendorfer Kirche zu tun, und warum flucht es sich mit gewaschenem Mund nur halb so gut? Wer all dies erfahren möchte, kann mitkommen auf diese eineinhalbstündige interessante und amüsante Tour durch Teile Bissendorfs. Treffpunkt ist die Treppe am Bürgerhaus, Am Markt 1. Bitte wetterbeständige Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Erwachsene zahlen vier Euro Waschgeld, Kinder ab sechs Jahren zahlen 2,50 Euro Waschgeld. Telefonische Anmeldung bei Anja Hemme unter (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71.