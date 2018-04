Seifenkistenrennen

Der Dorfverschönerungsverein Abbensen veranstaltet in diesem Jahr sein Seifenkistenrennen am 3. Juni. Gestartet wird in zwei Klassen: Junior-Klasse (Kinder zwischen sechs und elf Jahren) und Senior-Klasse (Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren). Pro Seifenkiste sind maximal drei Starter möglich. Die Startbedingungen und weitere Informationen können unter www.abbensen-dvv.de eingesehen beziehungsweise unter Telefon/WhatsApp (01 76) 39 07 14 35 angefordert werden. Anmeldungen sind bis zum Renntag möglich, Interessenten werden aber gebeten, sich möglichst frühzeitig anzumelden.