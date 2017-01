Seminar der vhs

Büroarbeit ist oft mehr als nur Briefe schreiben

Region. Ab Montag, 6. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen viertägigen Vertiefungskurs „Office 2013 im Büroeinsatz“ (V.-Nr. S660539), in Neustadt, VHS-Weiterbildungszentrum, Goethestraße 11/13 an. Der Kurs erfüllt die Voraussetzungen für einen Bildungsurlaub nach dem niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz. Er wendet sich dabei an Interessierte, die die Arbeitsergebnisse der einzelnen Programme des Microsoft Office-Pakets miteinander kombinieren möchten. Die einzelnen Inhalte sind: Outlook (Bedienung; Kontakte; Nachrichten (E-Mails); Kalender; Word (Serienbrief-/Tabellenfunktionen; Schnellbausteine; Formatvorlagen; Nachverfolgung); Excel (Formeln und Funktionen; Tabellen verknüpfen; Autoformat verwenden; Geschäftsgrafiken erstellen);PowerPoint (Erstellen von Präsentationen aus vorbereiteten Daten); Datenaustausch zwischen den Programmen; Daten in andere Datenformate wandeln.Das Seminar, zu dem gute Kenntnisse im Umgang mit Windows, Word und Excel (Version 2007, 2010 oder 2013) vorausgesetzt werden, findet jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr statt und kostet 220 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 beziehungsweise (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.