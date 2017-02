Seminar der vhs

Mit individueller Bekleidung ins Frühjahr starten

Region. Dienstags, ab 14. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen Kurs „Zuschneiden und Nähen“ (V.-Nr. S830516) in Burgwedel, VHS, Auf dem Amtshof 8, an. Der Schwerpunkt dieses Seminars, das sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen wendet, liegt auf dem richtigen Zuschnitt. Daneben werden auch Grundkenntnisse der Schneiderei vermittelt. So können bei Interesse die verschiedenen Arten, einen Reißverschluss einzunähen, thematisiert werden. Fortgeschrittene schneidern mit Hilfestellung der Dozentin nach eigenen Schnitten und Vorstellungen Hosen, Jacken, Kleider usw. Zudem besteht die Möglichkeit, Kleidung zu ändern. Modische Rock- und Blusenschnitte werden zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden werden gebeten, Nähzeug, eine Schere, Kreide, ein Maßband und Stecknadeln mitzubringen. Eine Nähmaschine wird ab dem zweiten Unterrichtstag benötigt. Der Kurs findet jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr statt und kostet 99 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.