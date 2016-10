Seminarempfehlung vom Behindertenbeirat

Bissendorf. Der Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark macht aufmerksam auf die Seminarreihe der VHS Hannover-Land im Bürgerhaus in Bissendorf am Sonnabend, 29. Oktober, von 10 bis 14 Uhr und am Sonnabend, 12. November, von 10 bis 14 Uhr. Der Politikwissenschaftler und Qualitätsbeauftragte Sebastian Hiltner spricht über die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) und über ihre gesellschaftspolitischen Auswirkungen. Die UN-BRK ist inzwischen geltendes Recht, das zu beachten und umzusetzen ist.Für die Wedemärker ist besonders günstig, dass das Seminar im Bürgerhaus stattfindet. Anmeldung bei der VHS. Kosten für beide Tage 29 Euro (Kurs-Nr. R120743Z).