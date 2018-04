Senioren-Wohnungs-Gemeinschaft in Aussicht

Informationsabend im Mehrgenerationenhaus Mellendorf

Mellendorf. Nach vielen kleinen Gesprächen, ständigen Überlegungen und Teilnahme an Sitzungen zu Themen der Bauplanung, die sich auf die Interessen einer Wohnungs-Gemeinschaft beziehen, nun ein klares Info zum momentanen Stand der Dinge: Es kann für die nächste Zeit/Jahre wohl keinen anderen und besseren Standort für eine Wohnungs-Gemeinschaft für Senioren und Menschen mit Behinderungen außer Elze/Bäckkamp geben und die Vermarktung soll nun auch zügig vorangehen.Elze ist generell ein optimaler Standort für eine Senioren- und Behinderten-Wohnungs-Gemeinschaft. Die notwendige, dicht angesiedelte Infrastruktur, die gerade für alte und Menschen mit Behinderungen wichtig sind wie S-Bahn, Ärzte, Apotheke, Optiker, Physiotherapeuten, Sportangebote, Supermarkt, Bäcker, Bankautomaten, Autowerkstatt, Beauty und Frisöre, Gastwirtschaften sowie Kirche und Friedhof bietet sich sonst nirgendwo in der Wedemark. Wald und Feld für Spaziergänge in frischer Luft sind ebenfalls vorhanden. In Elze ist einfach alles kompakt und meistens fußläufig angesiedelt, ohne lange Wege gehen oder mit dem Auto fahren zu müssen. Besser geht’s kaum.Und noch einen großen Vorzug hat ein Bauprojekt in Elze: die Baugrundstücke gehören momentan immer noch – mit der optimalen Infrastruktur – zu den finanziell günstigsten in der Gemeinde, was insgesamt mit einem preiswerten Bauunternehmen zu erheblichen Einsparungen bei der Erstellung einer Senioren-/Behinderten-Wohnungs-Gemeinschaft beiträgt.Was jetzt wichtig ist: Menschen, die sich wirklich in Elze in einer Wohnungs-Gemeinschaft zusammentun wollen, auch bereit sind, einem Bauunternehmen einen Auftrag zu erteilen und somit auch finanziell vorlegen. Sonst fängt kein Bauunternehmen an zu bauen. Die Firma Immo Control GmbH aus Schaumburg bietet Interessierten preiswerteres Bauen an, als vielerorts üblich ist. Auf den Seiten von www.kfw-generationenhaus.de können sich Interessierte viele Informationen vorab aus dem Netz herunterladen und ansehen. Durch das eigens entwickelte Clima-Balance-Haus System macht das Bauunternehmen es möglich, die Baukosten niedrig zu halten, aber trotzdem die Energieeffizienz besonders hoch zu erstellen. Die Temperierung wird immer aus Erdwärme und Wärmerückgewinnung aus der Abluft kombiniert, was ebenfalls zur späteren Einsparung von Heizkosten beiträgt.In Empede/Ronnenberg sind in den Jahren 2016 /2017 insgesamt 82 Wohneinheiten in diesem System erstellt worden. Drei von diesen insgesamt sieben Objekten an diesem Standort wurden 2017, als einzige Mehrfamilienhäuser im KfW-40-Effizienzhaus-Standard, mit der grünen Hausnummer der Klimaschutzagentur Hannover ausgezeichnet.Was bedeutet wohnen in einer Senioren-/Behinderten-Wohnungs-Gemeinschaft: Jeder Mitbewohner hat eine eigene, abschließbare Wohnung von bedarfsorientierter, unterschiedlicher Wohnungsgröße, sodass man sich jederzeit zurückziehen kann. Jeder Mitbewohner kann sich sicher sein: im Notfall ist immer Hilfe zur Stelle. Sich umeinander kümmern, liebevoll miteinander umgehen und dass bei Bedarf Fachleute wie Pflegedienst, Hausarzt und auch Angehörige benachrichtigt werden.Am Freitag, 27. April, um 18.30 Uhr findet im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6, Berthold-Otto-Schule, ein Informationsabend mit der Firma Immo Control GmbH aus Schaumburg statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Natürlich können so viel Fragen gestellt werden wie nötig. Wer zu diesem Infoabend nicht kommen kann, kann sich auch melden bei Anna Beckmann unter Telefon (0 50 72) 18 32 oder a-beckmann@htp-tel.de.