Seniorenbeirat bietet wieder theoretische Fahreraus- und -weiterbildung an

Die Fahrschule Kehlert-Buckel wird mit Carsten Leutz in der bewährten Weise in drei aufeinander folgenden Seminaren zu jeweils drei Stunden über die neuen Veränderungen in der Straßenverkehrsordnung unterrichten. Dazu werden gehören das richtige Verhalten an Bushaltestellen, im Kreisverkehr – es gibt verschiedene Kreisverkehre – in verkehrsberuhigten Zonen bei abgesenkten Bordsteinen. Angesprochen wird auch die Besonderheit als Radfahrer. Der richtige Umgang mit E-Bikes und Pedelacs und die damit einhergehenden Vorschriften kommt zur Sprache. Auf die Fragen der Teilnehmenden wird auch eingegangen.Diese theoretische Unterrichtung ist jeweils donnerstags, von 9 bis 12 Uhr in den Räumen der Fahrschule in Bissendorf, Scherenbosteler Straße 7 – gegenüber REWE – und beginnt mit dem Donnerstag, 30. November. Die Folgetermine sind Donnerstag, 7. Dezember, und Donnerstag, 14. Dezember. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Interessierte begrenzt. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich und zwar bei Wolfgang Jansen unter Telefon (0 51 30) 77 52 oder per E-Mail G.W.Jansen@t-online.de. Bei Abwesenheit kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Ganz wichtig: die deutliche Angabe des Namens (Vor- und Zuname), die Anschrift und auch die Telefonnummer für eventuelle Rückfragen.Es ist besonders hervorzuheben, dass Carsten Leutz diese Aus- und Weiterbildung ehrenamtlich anbietet und den Teilnehmern keine Kosten entstehen. Nicht eingeschlossen in diesem Angebot ist die praktische Unterweisung am Steuer. Diese können jedoch als Fahrstunden mit der Fahrschule gesondert vereinbart werden.