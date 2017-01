Seniorenbeirat in Gailhof

Gailhof. Am Mittwoch, 11. Januar, um 15 Uhr lädt der Bürgerverein alle Gailhofer Senioren zum ersten gemeinsamen Kaffeetrinken in diesem Jahr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. An diesem Nachmittag wird sich der Seniorenbeirat der Gemeinde vorstellen und gerne Fragen beantworten. Der Vorstand freut sich auf einen informativen und geselligen Nachmittag.