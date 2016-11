Seniorenbeirat tagt

Bissendorf. Der Seniorenbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 30. November, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1. Neben diversen Mitteilungen werden die Vertreter für die Fachausschüsse des Rates benannt. Interessierte Zuhörer sind willkommen.