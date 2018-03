Seniorenbeirat tagt im Bürgerhaus

Thema wird auch das Miteinander im Straßenverkehr sein

Wedemark. Am Mittwoch, 14. März, um 9.30 Uhr, findet die Sitzung des Seniorenbeirat es im Bürgerhaus statt. Neben den üblichen Berichtspunkten steht das Thema „Senioren und Straßenverkehr“ auf der Tagesordnung. Die Verkehrswacht Wedemark wird mit zwei Vertretern an dieser Sitzung teilnehmen, um gemeinsam mit den Teilnehmern zu überlegen, ob und welche öffentlichen Informationsveranstaltungen für alle Senioren – sei es als Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer – geplant und durchgeführt werden können. Es wird auch um das Miteinander im Straßenverkehr und die gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme gehen. Ganz speziell für Autofahrer wird mit der Fahrschule Kehlert & Buckel in Bissendorf über eine Fahrschulausbildung und Weiterbildung im ersten Halbjahr 2018 wieder das Gespräch gesucht. Die Bereitschaft dazu ist schon signalisiert worden. Eine Änderung wird es beim Computerkurs für Senioren geben. Ralf Würtz aus Resse steht als PC-Trainer nicht mehr zur Verfügung. Für ihn sucht der Seniorenbeirat einen Ersatz. Das soll beschlossen werden. Die anderen Kurse finden – wie geplant – zu den angegebenen Zeiten weiter statt. Die Warm-Badefahrten in das Badeland Celle sind weiter gefragt. Der Informationsflyer mit den Terminen für 2018 ist für die Interessierten eine gute Hilfe bei ihren zeitlichen Planungen.