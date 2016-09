Seniorenbeiratssitzung

Bissendorf. Die siebte öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark findet am Mittwoch, 28. September, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses in Bissendorf statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates, Mitteilungen der Verwaltung, Mitteilungen des Geschäftsführers des Seniorenbeirates, Mitteilungen der Beiratsmitglieder, die Stellung der Pflegestützpunkte nach der neuen Pflegegesetzgebung ab dem Jahre 2017, Querungshilfe für Wedemarkstraße in Mellendorf in Höhe der Sparkasse Hannover, Einkaufsmöglichkeiten in Bissendorf-Wietze nach Aufgabe des dortigen Ladens sowie Warmbadefahrten nach Celle – Terminfestlegungen und Verantwortlichkeiten.