Seniorenbeiratssitzung

Bissendorf. Die 11. öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark findet am Mittwoch, 30. August, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates und des Geschäftsführers des Seniorenbeirates, Berichte aus den Ausschüssen des Rates der Gemeinde Wedemark, Fahrschulaus- und Weiterbildung (Theoretische Kurse) – Wiederholung des Angebots, Planung einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema „Sicherheit und Kriminalität im Umgang mit PC, Laptop, Smartphone, Tablet und Handy“ sowie Informationsbedarf zum Konzept über seniorengerechtes Wohnen und Betreuten Wohnen als Ergänzung zum B-Plan Nr. 040/30 und in anderen Ortsteilen der Gemeinde Wedemark.