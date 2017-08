Seniorenfahrt der CDU

Mellendorf. Die CDU Mellendorf-Gailhof lädt in diesem Jahr alle Junggebliebenen ab 60 Jahren zu traditionellen Seniorenfahrt ein. Der Bus startet am Freitag, 15. September, um 13 Uhr am Mellendorfer Schulzentrum (Fritz-Sennheiser-Platz) zur Halbtagesfahrt nach Neustadt am Rübenberge ins Kloster Mariensee. Nach Besichtigung und Führung geht es weiter in das „Bauerncafé und Hofladen Mardorf“, wo auf die Teilnehmer ein großes Stück Torte und Kaffee warten. Wie immer endet die Fahrt bei Bratwurst und kühlen Getränken in der Konrad-Adenauer-Schule in Mellendorf. Anmeldungen bei Christian Hargens in der Zeit von 18 bis 19 Uhr unter Telefon (0 51 30) 6 09 92 22 oder per E-Mail an c.hargens@t-online.de. Der All-inklusive-Preis beträgt 22 Euro. Die Vorsitzende und Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und Christian Hargens freuen sich mit ihrem Helferteam auf viele Gäste.