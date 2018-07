Seniorenfahrt des Hellendorfer Ortsrates

Hellendorf. Am Mittwoch, 25. Juli, veranstaltet der Ortsrat Hellendorf seine alljährliche Fahrt ins Blaue für Hellendorfer Senioren. Treffpunkt ist um 12.40 Uhr an der Hellendorfer Schule.

Da es zwischendurch in jedem Fall „etwas kühl“ wird, werden die Teilnehmer gebeten, Jacken mitzubringen. Für die Überraschungsfahrt wird um einen Unkostenbeitrag von 15 Euro gebeten. Anmelden können Interessierte sich bis spätestens Montag, 16. Juli, bei Lindy Bötel unter Telefon (0 51 30) 26 83. Der Ortsrat freut sich über die Teilnahme vieler Hellendorfer Senioren.