Seniorenfrühstück

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse lädt zum nächsten Seniorenfrühstück am Dienstag, 12. September, von 9 bis 11 Uhr ein. Neben dem traditionellen Mitbringfrühstück und der Andacht werden Anni Koch und Horst Grotzke aus dem Buch „Die Wedemark – meine Liebe“ ihre Geschichten vorstellen. Erfahrungen aus dem Leben in der Wedemark durch die Jahrzehnte laden zu Gespräch und regen Austausch mit den Referenten und untereinander ein.

Traditionell wird der Morgen mit den Kindern aus der evangelischen Kita und gemeinsamen Gesang bereichert. Eingeladen sind alle Mitbürger ab 60 Jahre. Damit genügend Brötchen gekauft werden können, wird um Anmeldung bei Erika Cordes unter Telefon (0 51 31) 5 29 95 gebeten. Die Frühstücksreihe wird am Dienstag im Januar fortgesetzt. Dann soll Mobilität – vor allem bei winterlichen Bedingungen mit einem Bewegungsspezialisten praktisch und inhaltlich bedacht werden. Die Kirchengemeinde freut sich über eine rege Teilnahme.