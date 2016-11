Seniorenweihnachtsfeier

Bissendorf/Bissendorf-Weitze. Am Sonnabend, 3. Dezember, von 15 bis 17 Uhr findet Im Großen Saal des Bürgerhauses (1. Etage, Aufzug) die Weihnachtsfeier für Senioren aus Bissendorf und Bissendorf-Wietze statt. Dazu laden die Ortsräte mit ihren Ortsbürgermeistern Susanne Brakelmann und Daniel Leide herzlich ein. Nach einer Begrüßung durch die Ortsbürgermeister werden sich die Ortsratsmitglieder kurz vorstellen. Nach besinnlichen Worten geht es dann weiter mit einem Theaterstück von Bissendorfer Kindern. Bei Kaffee und Kuchen kann anschließend geplaudert werden, bevor der Kirchenchor St.Marien aus Mellendorf auftritt. Natürlich gibt es wieder Lieder zum Mitsingen, so dass nach der Feier alle Gäste gut eingestimmt den Weihnachtsmarkt in Bissendorf besuchen können. Alle Ortratsmitglieder freuen sich auf zahlreiche Gäste.