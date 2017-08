Septemberausflug

Wedemärker NaturFreunde fahren Springe

Wedemark. Am Rande des Sauparks liegt das ehemals welfische und später preußischeJagdschloss Springe. Wo früher Kaiser und Könige jagten, befindet sich inzwischen das Museum für Natur-Jagd-Kultur und informiert über Lebensweise und Lebensräume einheimischer Tierarten. Am Donnerstag, 14. September, führt der Monatsausflug der Wedemärker NaturFreunde dorthin; Gäste können gern mitkommen. Interessierte treffen sich, anders als im Jahresprogramm angekündigt, bereits um 9.15 Uhr am Bahnhof Mellendorf(nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich). Vom Bahnhof Springe fährt die Gruppe zuerst per Bus zum Jagdschloss und nach dem Museumsbesuch zurück in die historische Fachwerkinnenstadt von Springe. Nach der Stärkung in einem Caférestaurant ist ein Bummel durch die Fußgängerzone geplant.Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Kosten für Fahrt und Eintritt für Vereinsmitglieder sieben Euro, Gäste zahlen zehn Euro.