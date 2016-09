Sie ist wieder da

Krabbelgruppe in der Bücherei Bissendorf

Bissendorf. Die Krabbelgruppe der Bibliothek Bissendorf findet am Donnerstag, 22. September, in den Räumen der Bibliothek Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3 um 10.30 Uhr statt. Kinder im Alter von zwölf Monaten bis einschließlich drei Jahren, in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und Tagesmütter sind herzlich eingeladen. Gemeinsam soll die Welt der Bilderbücher, Lieder und Reime entdeckt werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (0 51 30) 71 68, per E-Mail an gemeindebibliothek@wedemark.de oder in der Gemeindebibliothek Bissendorf.