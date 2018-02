Sieben Wochen ohne Kneifen

Passionsandachten in St. Michaelis

Bissendorf. Zu 25 Minuten Auszeit lädt die evangelische Gemeinde ab Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr in die Michaeliskirche ein. Bis Ostern ist es wieder Zeit für die „Besinnung am Mittwoch“: Musikalische Andachten gestaltet von Diakonin Mary Pattke, Pastorin Wibke Lonkwitz, Lektorin Ute Alfeis und Pastor Thorsten Buck. Einige Andachten werden auch von Jugendlichen aus der Kirchengemeinde mitgestaltet – und jede Woche gibt es eine musikalische Besonderheit: Musiker und Chöre aus der Wedemark und Künstlerinnen der Musikhochschule in Hannover bereichern die Abendandachten.„Zeig Dich!“ – das Oberthema der Andachtenreihe ist eine Aufforderung, sich einzusetzen und sichtbar zu machen füreinander. Die Andachten werden eine Mischung zum Mitsingen und Zuhören, zum Nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen beinhalten.Am 14. Februar gestaltet Pastor Thorsten Buck mit Künstlern der Musikhochschule unter dem Thema „Gott zeigt sich“ den Auftakt. Am 21. Februar fordern Diakonin Mary Pattke und Konfirmandinnen „Zeig dein Mitgefühl“, musikalisch gestaltet aus der Wedemark durch Bettina Kober an Klavier und Orgel. Am 28. Februar denken der daCapo Choir und Pastor Thorsten Buck nach über „Zeig deine Liebe“. Die Reihe wird im März fortgesetzt.