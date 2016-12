Hunter Field Target lädt nach Brelingen ein

Brelingen. Zur Silhouettenjagd 2016/2017 lädt der Verein Hunter Field Target ins Schützenhaus Brelingen, Am Sportplatz in 30900 Wedemark ein. Die Wettkampfzeit ist an allen Terminen in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr. Die Silhouettenjagd wird in fünf Runden ausgetragen. Wettkampftermine sind der 13. Dezember, der 10. Januar 2017, der 14. Februar 2017, der 14. März 2017 und der 11. April 2017. Jeder Einschuss, der die Silhouette berührt, gilt als Treffer. Treffer und Fehlschüsse werden auf einer Scorecard notiert. Zugelassen sind nur Federdruck- und CO2-Waffen bis 7,5 Joule im Kaliber 4,5mm (Diabolo). Pro Klasse besteht eine Wertungsrunde aus 40 Schuss auf Silhouettenscheiben. Auf jede Scheibe sind zwei Schuss abzugeben – Reihenfolge: Huhn, Schwein, Truthahn, Widder. Das Startgeld pro Klasse beträgt fünf Euro. Anmeldung an allen Wettkampfterminen direkt auf dem 10-Meter-LG-Stand. Für weitere Informationen steht Henrik Frevert per E-Mail hft30851@gmail.com gerne zur Verfügung.