Silvester-Eislauf in der hus de groot EISARENA

Mellendorf. Zum 15. Mal sind alle winterbegeisterten Schlittschuhläufer auf die Mellendorfer Kunsteisbahn zum traditionellen Silvestereislauf ins Mellendorfer Eisstadion eingeladen. Wer sich kurz vor Jahreswechsel an frischer Luft noch einmal richtig bewegen möchte, kann am Sonntag, 31. Dezember, in der Zeit zwischen 14.45 und 16.30 Uhr in der hus de groot EISARENA über die 1800 Quadratmeter große, spiegelblanke Eisfläche gleiten und das Jahr 2018 auf sich zukommen lassen. Selbstverständlich hat das Eisstadion auch am Vormittag des Silvestertages in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Es versteht sich von selbst, dass alle Gäste, die so kurz vor dem neuen Jahr zum Silvestereislauf ins Mellendorfer Eisstadion kommen, wieder mit der traditionellen Überraschung begrüßt werden.