Siminar –Workshop

Wedemark (eg). Am Dienstag, 14. März, findet von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Siminar Aktions Zentrum ein Siminar–Workshop zum Thema „Das Gedankenkarussell stoppen! Wie geht das?“ statt. Mit Theorie und praktischen Übungen bekommen die Teilnehmer Methoden in die Hand, ihr Gedankenkarussell anzuhalten und so leichter zu Ruhe und Entspannung zu finden. Der Preis für dieses Siminar beträgt 15 Euro pro Teilnehmer und Teilnehmerin. Die maximale Anzahl der Teilnehmer beträgt 12 Personen. Anmeldung unter Telefon: (0 51 30) 5 84 59 51.