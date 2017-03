Siminar-Workshop

Wedemark (eg). Am Mittwoch, 22. März, findet von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in dem Siminar-Aktions-Zentrum ein Siminar-Workshop zu Thema „Umgang mit Ärger und Konflikten in privaten und beruflichen Beziehungen“ statt. In 60 bis 90 Minuten werden dort aktuelle Konflikte und Wege diese zu lösen besprochen. Der Preis für dieses Siminar beträgt sieben Euro pro Teilnehmer oder Teilnehmerin. Die maximal Anzahl der Teilnehmer liegt bei 12 Personen. Anmeldung per Telefon unter (0 51 30) 584 59 51, Mobil: (01 62) 5 43 20 92 oder per Mail an: corinna.cremer@cremer-pkv.de