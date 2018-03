Sing mal wieder

Scherenbostel. Unter dem Motto „Sing mal wieder“ steht die letzte Veranstaltung im Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr wollen Interessierte gemeinsam den Frühling anlocken, indem mit musikalischer Begleitung durch Peter Stigelski einige altbekannte Frühlingslieder gesungen werden. Das Organisationsteam würde sich freuen, wenn Jung bis Jung geblieben mit viel Spaß daran teilnehmen würde. Der Eintritt ist wie immer frei. Für die Planung des Herbst-Programms werden noch Ideen gesucht. Anregungen werden von Jürgen Peters unter Telefon (0 51 30) 6 05 74 gern entgegengenommen.