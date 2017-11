Singkreis feiert Weihnachten

Mellendorf. Wie in jedem Jahr feiert der Mellendorfer Singkreis auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest in bersinnlicher jedoch fröhlicher Runde. Dazu sind alle passiven und aktiven Mitglieder auf das Herzlichste eingeladen. Treffen ist am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr wie immer im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Mellendorf. Dort soll mit allen Mitgliedern ein schöner Abend begangen werden. Damit der Festausschuss alles vorbereiten kann, wird um telefonische Anmeldung gebeten unter (0 51 30) 35 37 oder (0 51 30) 14 61 oder (0 51 30) 26 25.