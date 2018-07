Singles treffen sich zum Spielen

Bissendorf. Die Singlevielfalt in der Wedemark trifft sich wieder zu Spiel und Spaß. Am Sonnabend, 21. Juli, um 14 Uhr im Café Vatter in Bissendorf geht es los. Spielen bis das Café um 17 Uhr schließt. Neue Mitspieler sind willkommen, eigene Spiele einfach mitbringen.