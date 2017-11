Sitzung der SPD

Bissendorf. Was wollen und erwarten die Mitglieder der SPD Bissendorf-Wennebostel von ihrer Partei? Die aktuelle Situation in Berlin mit der ungeklärten Koalitions- und Regierungsfrage steht im Mittelpunkt der parteiöffentlichen Vorstandssitzung am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Restaurant Brunnenhof in Bissendorf. Eingeladen sind alle Parteimitglieder der örtlichen SPD. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind Berichte aus dem Ortsrat zur Umfrage über Bissendorf-Mitte, dem Gemeinderat und dem Ortsverein Wedemark. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme zu einer sicher spannenden Sitzung.