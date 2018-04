Sitzung des Behindertenbeirats

Bissendorf. Die sechste öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates findet am Donnerstag, 26. April, um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Vortragsveranstaltungen des BBR in 2018 die Seniorenmesse am 9. Juni – Vortrag Frau Beckmann, der Verein Wedebiene – Vorstellung des Vereins durch Sven Ernst, der Sonnenblumenhof in Negenborn – Übersicht durch die Projektleiterin, ein Erste-Hilfe-Kurs für Mitglieder des BBR, die Verkehrssicherheit in der Wedemark sowie Mitteilungen des Vorsitzenden und der Beiratsmitglieder.