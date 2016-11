Sitzung des Ortsrates

Hellendorf. Die erste öffentliche Sitzung des Ortsrates Hellendorf findet am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im Reiterstübchen an der Hellendorfer Straße 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Pflichtenbelehrung und förmlicher Verpflichtung der Ortsratsmitglieder die Wahl der Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters, die Wahl der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin oder des stellvertretenden Ortsbürgermeisters sowie die Antragstellung einer offenen Ganztagsschule an der Grundschule Am Steinkreis in Hellendorf zum Schuljahr 2017/2018.