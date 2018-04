Sitzung des Ortsrates

Bissendorf. Die neunte öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf findet am Dienstag, 17. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung die

EU-Umgebungslärmrichtlinie – Information zur Lärmaktionsplanung, der Bebauungsplan Nr. 04/18 „Scherenbosteler Straße/Erikaweg“ in Bissendorf, der Bebauungsplan Nr. 04/28 „Hinrich-Braasch-Straße“ im Gemeindeteil Bissendorf, die Straßenbenennung für das Baugebiet „Diersrahe“ sowie die Verteilung der Ortsratsmitteln.