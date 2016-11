Sitzung des Seniorenbeirates

Bissendorf. Die öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark

findet am Mittwoch, 30. November, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Verwaltung und der Beiratsmitglieder die Benennung der Vertreter in den Fachausschüssen des Rates der Gemeinde Wedemark, der Antrag zur Übertragung der Planungkosten für den Ausbau „Tattenhagen“ in das Jahr 2017, der Antrag zur frühzeitigen umfassenden Information über die vorgesehene Straßenbaumaßnahme der L 383 – Abschnitt Natelsheideweg in Richtung Burgwedel sowie die Warmbadefahrten nach Celle.