Sitzung des Seniorenbeirates

Bissendorf. Der Seniorenbeirat kommt am Mittwoch, 15. März, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer im Bürgerhaus zu seiner 9. öffentlichen Sitzung zusammen. Die Tagesordnung sieht neben den üblichen Berichtspunkten vor, dass Angebot einer Fahrschulaus- und Weiterbildung durch eine ortsansässige Fahrschule wieder aufleben zu lassen. Der theoretische Auffrischungskurs über die Straßenverkehrsregeln und alles, was damit einhergeht, hatte in der Vergangenheit bei vielen Senioren einen guten Zuspruch und wurde gern angenommen. Die vorbereitenden Gespräche mit der Fahrschule finden derzeit statt.

Die Zusammenarbeit des Seniorenbeirates mit dem Behindertenbeirat ist ein weiterer Punkt der Tagesordnung. Es gibt nämlich viele gemeinsame Themen, über die der Seniorenbeirat mit dem kürzlich gewählten Vorsitzenden, Günter Partetzke, ins Gespräch kommen will. Der Geschäftsführer des Seniorenbeirates wird über die Computerkurse für Senioren, die nach fast einjähriger Pause wieder begonnen haben, berichten. Aus den Ausschuss-Beratungen des Rates der Gemeinde Wedemark werden die Mitglieder berichten, insbesondere über die vom Seniorenbeirat eingebrachten Anträge. Wie immer steht zu Beginn der Sitzung die Fragestunde für die Besucher auf dem Programm. Es können Fragen und Anregungen vorgetragen werden.